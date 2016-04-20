В БВШН проходит 4-я студенческая научно-техническая конференция

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ C 19 по 22 апреля в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) проходит 4-я студенческая научно-техническая конференция, посвященная 93-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН, а также вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), председатель Комитета науки и образования Милли Меджлиса Иса Габиббейли, представители SOCAR и других международных компаний. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

До начала пленарного заседания конференции были возложены цветы к подножию бюста Общенационального лидера Гейдара Алиева, возвышающегося в фойе вуза.

Открывая пленарное заседание, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов отметил, что посвящение конференции 93-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева является проявлением большого уважения и почтения к личности этого гениального человека. Ректор отметил, что в Бакинской Высшей Школе Нефти, где сочетание учебы и науки в ее деятельности считается приоритетом, проводятся целенаправленные мероприятия для приобщениястудентов к научным работам. Эльмар Гасымов сообщил, что цель в проведении научно-технической конференции - показать почтение к личности и плодотворной деятельности основателя нефтяной стратегии Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева, политический курс, которого успешно продолжается под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, привить студентам навыки проведения научных исследований и способности представления результатов, а также обеспечить между ними обмен информацией. Сообщив о конкурсе "Юный исследователь года", который, начиная с 2016 года с целью поощрения студентов к научной деятельности будет проводиться в Бакинской Высшей Школе Нефти, ректор выразил уверенность в том, что самые активные студенты как будущие исследователи, продолжив обучение на уровне магистратуры и докторантуры, присоединятся к профессорско-преподавательскому составу БВШН.

Вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, председатель Комитета науки и образования Милли Меджлиса Иса Габиббейли поздравил руководство, коллектив и студентов БВШН с проведением такого значительного мероприятия. Иса Габибейли высоко оценил посвящение конференции 93-й годовщине со дня рождения выдающейся личности, Общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул значимость этого мероприятия в процессе формировании студентов как профессиональных кадров будущего. Иса Габиббейливысоко оценилсочетание науки и идеологии государственности в процессе подготовки кадров нового поколения в БВШН. Привлекая внимание студентов к присутствию на конференции делегаций международных компаний, Иса Габиббейли подчеркнул, что это мероприятие является благоприятной возможностью для них, чтобы создать связи с компаниями, которые могут стать их будущими партнерами, а также для полученияпрофессиональных навыков. Он также сказал, что НАНА всегда готова и поддерживает сотрудничество с БВШН и проведение совместных работ в направлении развития науки.

Затем присутствующиена конференции руководители и представители компаний выразили благодарность руководству БВШН за приглашение на такое значительное мероприятие. Каждый из них положительно отозвался о конференции и выразил удовлетворение сотрудничеством с БВШН в области подготовки национальных кадров и будущих специалистов в вузе.

На пленарном заседании конференции были заслушаны 7 избранных докладов студентов. В общем, в ходе конференции будут заслушаны 127 докладов.

В последующие дни конференция продолжит свою работу в секционных заседаниях. В течение этих дней члены жюри прослушают и оценят 30 докладов по секции "Нефтегазовая инженерия", 42 доклада по секции "Химическая инженерия", 31 доклад по секции "Физика и математика" и 17 докладов по секции "Инженерия по автоматизации процессов".

Сформированный организационным комитетом жюри выберет участников, выступивших с самыми интересными докладами. На итоговом заседании конференции отличившимся студентам будут вручены сертификаты и вознаграждения БВШН, а остальные участники получат поощрительные подарки Высшей Школы и компаний SOCAR, BP, Statoil, Total, Schneider Electric, Schlumberger, Emerson Process Management, ABB и Avandsis Group.