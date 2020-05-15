В БВШН продолжаются онлайн-экзамены

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) продолжает проводить финальные онлайн-экзамены для оценки результатов обучения.

Как сообщили Report в Высшей школе, онлайн-экзамены, организованные впервые в стране в БВШН, завершатся 18 мая.

Объективность онлайн-экзаменов и профилактика плагиата обеспечиваются соблюдением на экзаменах Кодекса чести, разработанного Высшей Школой в соответствии с международной практикой. Экзамены проводятся посредством Системы управления обучением (Learning Management System, LMS). Следует отметить, что эта система была впервые разработана местными специалистами для Бакинской Высшей Школы Нефти.

Кроме того, студенты БВШН получили сертификаты после успешного окончания курсов, организованных в рамках глобальной лицензионной программы дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США.

В общей сложности в программе приняли участие 411 студентов и преподавателей Высшей Школы, включая студентов и магистрантов II, III, IV и V курсов факультетов инженерии по автоматизации процессов и информационной безопасности, 195 студентов курса Foundation и всех слушателей программы MBA. Занятия в рамках программы Coursera for Campus проводятся дистанционно престижными американскими, европейскими и азиатскими университетами.

Студенты, получившие сертификат об успешном окончании курса, могут быть освобождены от сдачи финальных экзаменов по соответствующим предметам.

Следует также отметить, что обучение в Бакинской Высшей Школе Нефти проводится в соответствии с учебными программами британского Университета Хериот-Ватт, поэтому семестровые занятия в школе начинаются и заканчиваются раньше, чем в других высших учебных заведениях.