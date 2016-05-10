​В БВШН почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) почтена память строителя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю 93-й годовщины со дня его рождения. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Высшей Школы, посетив могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Алее почетного захоронения, выразили глубокое уважение и почтение к его светлой памяти. Помимо того, 10 мая во всех аудиториях БВШН минутой молчания была почтена память общенационального лидера. Студентам рассказали о пройденном Гейдаром Алиевым светлом жизненном пути, о незаменимых заслугах этой гениальной личности в созидании государственности современного Азербайджана и была подчеркнута мудрая политика и дальновидность Гейдара Алиева, которые сделали его великим лидером своего народа и запечатлели вечную память о нем в сердцах миллионов людей.

В связи с 93-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева был организован семинар в Музее государственного флага. Семинар для студентов БВШН был проведен со стороны доцента Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктором философии по истории Алемдаром Шахвердиевым на тему "Политический портрет Гейдара Алиева". Семинар был посвящен политической деятельности и заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджана.

Семинар завершился сессией вопросов и ответов и обсуждениями.