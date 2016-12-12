В БВШН почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этот день первое занятие во всех учебных аудиториях Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) было посвящено выдающейся исторической личности, великому политическому и государственному деятелю Гейдару Алиеву, который сыграл решающую роль в истории азербайджанского народа.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

На занятиях отмечалось, что в ряду великих людей в истории Азербайджана выдающийся государственный деятель и политик мирового масштаба Гейдар Алиев занимает особое место. Он был признанным во всем мире лидером, обладающим уникальными и редкими качествами политического деятеля мирового масштаба, способным оказывать влияние на международную политику. Гейдар Алиев умел мыслить и анализировать не только в масштабах Азербайджана, но и в международном масштабе. Общенациональный лидер был уникальным политиком, который мог влиять на решение судьбоносно важных вопросов не только в одной стране, но и во всем мире.

В дань уважения памяти и в знак почтения гениальной личности к подножию бюста великого лидера Гейдара Алиева в Высшей школе были возложены цветы.