В БВШН отметили День молодежи

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В новом кампусе Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию второго февраля Дня молодежи Азербайджана, об этом Report сообщили в БВШН.

В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов,Исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев, Председатель Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан»(ПЕА) Сеймур Оруджев, преподаватели и студенты вуза, а также представители средств массовой информации.

Приветственной речью мероприятие открыл ректор Эльмар Гасымов. Он отметил, что второго февраля 1996 года по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся I Форум молодежи страны, который послужил импульсом для дальнейшего развития молодежного движения в стране, а этот день с тех пор отмечается в Азербайджане как День молодежи.

Ректор подчеркнул, что государство оказывает постоянное внимание и поддержку молодежи, которая является ценным достоянием страны и общества. Главной задачей вуза, основанного в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметил он, является подготовка инженеров современного типа со знанием английского языка, квалификация которых отвечает международным требованиям. По словам Эльмара Гасымова, Бакинская Высшая школа нефти, учебный процесс в которой организован на основе передового опыта лучших мировых университетов с использованием самых прогрессивных технологий, сумела добиться впечатляющих результатов в достижении поставленных перед нею целей. Ярким свидетельством этого успеха, сказал он, являются наши первые выпускники, которые сегодня работают в таких крупнейших международных компаниях, как SOCAR, BP, Halliburton, Maire Tecnimont, Schlumberger, нефтеперерабатывающий завод STARв Турции и ряд других. Ректор Эльмар Гасымов поздравил с студентов БВШН и в их лице всю азербайджанскую молодежь с их праздником и пожелал им больших успехов.

Выступившие на мероприятии Исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев и Председатель Молодежного объединения ПЕАСеймур Оруджеввысоко оценили успехи вуза, который вносит заметный вклад в подготовку высококвалифицированных национальных кадров.

Затем состоялось награждение студентов, отличившихся активным участием в общественной жизни вузаи успехами в учебе. Студентам, достойно представлявшим Высшую школу и побеждавшим на различных мероприятиях в стране и за рубежом, включая конференции, семинары, тренинги, олимпиады, интеллектуальные игры, творческие конкурсы и спортивные состязания, ректор вручил поощрительные дипломы, сертификаты и памятные подарки.

В заключение состоялся праздничный концерт.