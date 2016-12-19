В БВШН обустраивается новая лаборатория

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества с Бакинской Высшей школой нефти (БВШН) компания ABB создает в БВШН современный учебный центр.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Он оснащен самыми передовыми техническими средствами контроля и автоматизации, а также измерительными приборами, которые используются в проектах современной энергетической инфраструктуры. В центре оборудованы площадки управления, подобные существующим на современных заводах, что обеспечит обучение студентов в контролируемых и безопасных условиях и поможет им применить на практике полученные в вузе знания.

Говоря о преимуществах, которые дает новый центр студентам, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил: "Добавляя к изучаемым теоретическим дисциплинам знание современных технологий и промышленного оборудования, студенты смогут гораздо быстрее освоиться на производстве после завершения учебы".

"Дав будущим инженерам возможность напрямую соприкоснуться со старыми и новыми индустриальными технологиями, этот центр приносит реальный мир в аудиторию", - подчеркнул управляющий директор компании ABB в Азербайджане Рустам Гасымов.

По словам регионального директора ABB Мартина Гради, компания уже много лет открывает образовательные и учебные центры в стратегических регионах мира. "Мы рады, что сделан еще один шаг в развитии нашего сотрудничества, который направлен на поддержку БВШН, студентов вуза и индустрии в целом", - сказал он.