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В БВШН начались онлайн-экзамены

В БВШН начались онлайн-экзамены

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) начались онлайн-экзамены. Финальный экзамен был организован онлайн для студентов, которые прошли все уроки весеннего семестра 2019/2020 учебного года.

Об этом Report сообщили в БВШН.

Было отмечено, сто первыми в финальных экзаменах приняли участие студенты 5 курса факультетов нефтегазовой инженерии и инженерии по автоматизации технологических процессов. Около 70 студентов приняли участие в экзамене "Основы оказания первой медицинской помощи в гражданской обороне".

Во время 3-часового экзамена студенты ответили на 25 вопросов. Экзамены проводились посредством LMS (Learning Management System - Система управления обучением).

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