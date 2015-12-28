​В БВШН будет проводиться конкурс "Юный исследователь года"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Начиная с 2016 года в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) будет проводиться конкурс среди студентов под названием "Юный исследователь года". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, руководством БВШН подписан приказ и утверждено соответствующее Положение.

С точки зрения роста числа студентов, проявляющих интерес к научной деятельности из года в год, конкурс "Юный исследователь года" будет организован в целях повышения мотивации учащихся и показателей качества их научной деятельности.

Отметим, что каждый учебный год студенты, демонстрирующие интерес к подготовке научных работ, по линии Студенческого Научного Общества в плановом порядке получают задания от учителей, проводят исследования и представляют свои итоговые результаты в форме доклада на ежегодных традиционных научно-технических конференциях. В конце тезисы всех докладов публикуются в одном сборнике.

В настоящее время кафедры, ответственные за подготовку специалистов в БВШН, проводят соответствующие мероприятия по организации данного конкурса.