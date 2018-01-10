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    В БСУ проведен день "Открытых дверей" в связи с осенней экзаменационной сессией

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) состоялся день "Открытых дверей" в связи с осенней экзаменационной сессией.

    Как сообщает Report, за экзаменационным процессом наблюдали эксперты образования, представители НПО, представители СМИ.

    Ректор БСУ Нурлана Алиева сказала, что в университете созданы все необходимые условия для подготовки к экзаменам.

    Она отметила, что впервые среди университетов Азербайджана в БСУ созданы возможности прямой связи между студентами и экзаменационным штабом.

    Руководитель оперативного штаба Рафик Новрузов сообщил, что, начиная с этого года,  в учебном заведении начнется применение проекта "Электронный Университет", ход экзаменационной сессии и процесс проверки экзаменов будут электронными.

    Отметим, что сегодня в университете были организованы экзамены на 6 факультетах - перевода, регионоведения, международных отношений, педагогическом, филологическом и факультете журналистики. 

    Фото: Фири Салим

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