​В БСУ прошла презентация книги "Введение в азербайджановедение"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация книги "Введение в азербайджановедение", подготовленной сотрудниками действующего в Бакинском славянском университете (БСУ) Культурно-образовательного центра азербайджановедения. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БСУ.

Открывая мероприятие, ректор БСУ, профессор Асиф Гаджиев рассказал о роли БСУ в пропаганде идеи азербайджанизма и развитии азербайджановедения: "Создание более десяти лет назад Культурно-образовательного центра азербайджановедения в Бакинском славянском университете, основы которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, имеет стратегически важное значение. Со дня создания БСУ в основе его связей с университетами зарубежных стран лежит пропаганда азербайджанского языка, культуры и азербайджанизма в целом".

По словам ректора, заложенная общенациональным лидером и направленная на обеспечение национального единства, пропаганду страны за рубежом идея азербайджанизма сегодня лежит в основе государственной политики президента Ильхама Алиева.

Ректор в своем выступлении отметил большую заслугу в создании книги действительного члена НАНА, профессора Кямала Абдуллаева.

Проректор по учебной части БСУ, профессор Тельман Джафаров, говоря о значении книги "Введение в азербайджановедение", отметил, что существует необходимость в создании электронного варианта книги и размещения ее на портале университета.

Отметим, что в книге собраны очерки, предусмотренные для студентов, обучающихся по специальности "азербайджановедение", иностранцев, желающих изучать азербайджанский язык, историю, культуру, искусство, литературу, географию и для широкой читательской аудитории.

Соответствующим приказом министерства образования "Введение в азербайджановедение" утверждено в качестве учебного пособия.

Автор предисловия книги - действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, профессор Кямал Абдуллаев.