В БСУ отметят 120-летний юбилей Сергея Есенина

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября в Бакинском Славянском университете состоится празднование 120-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина. Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане – Российским информационно-культурным центром в Баку совместно с Бакинским Славянским университетом.
В программу включены литературно-музыкальная композиция по произведениям Сергея Есенина, демонстрация архивных кино- и фотоматериалов о пребывании поэта в Азербайджане.
В литературно-музыкальной композиции выступят народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Александр Шаровский, народный артист Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного Русского драматического театра Александра Никушина, актер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Теймур Рагимов, а также другие профессиональные и самодеятельные исполнители.
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