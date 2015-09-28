В БСУ отметят 120-летний юбилей Сергея Есенина

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября в Бакинском Славянском университете состоится празднование 120-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина. Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством России и представительств ом Россотрудничеств а в Азербайджане – Российским информационно-ку льтурным центром в Баку совместно с Бакинским Славянским университетом.

В программу включены литературно-музы кальная композиция по произведениям Сергея Есенина, демонстрация архивных кино- и фотоматериалов о пребывании поэта в Азербайджане.