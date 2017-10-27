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    В Бразилии прошла презентация книги про Низами Гянджеви

    Афоризмы Низами Гянджеви пробудили интерес у местной общественности к литературе Азербайджана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 23-25 октября в рамках серии мероприятий по пропаганде общей тюркской культуры, совместно организованной посольствами Азербайджана, Турции и Казахстана в Бразилии, в Национальном конгрессе Федеративной Республики Бразилии прошла презентация книги на португальском языке, председателя межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Бразилия в бразильском Сенате Кристовама Буарке - "Афоризмы Низами Гянджеви".

    Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Федеративной Республике Бразилия, собранные в публикации под названием “Мост через время” (Uma ponte sobre o tempo) афоризмы видного азербайджанского мыслителя, пробудили интерес у местной общественности к литературе Азербайджана. 

    На мероприятии приняли участие парламентарии, члены дипломатического корпуса, представители местной общественности, научных кругов и прессы. 

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