В Болгарии одобрили меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном в области образования

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Правительство Болгарии одобрило проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами образования Болгарии и Азербайджана, передает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Проект соглашения предусматривает поощрение сотрудничества в области образования, обмен опытом и передачу технологий в данной области, поощрение более интенсивных контактов между средними школами и высшими учебными заведения, а также содействие развитию языка, культуры, истории и литературы двух стран.

Отмечается, что подписание меморандума будет способствовать сохранению долгосрочных связей Азербайджана с Болгарией, а также укреплению и углублению двусторонних отношений в области образования.