​В большинстве институтов НАНА срок полномочий директоров истек

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В научных учреждениях Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы директоров.

Об этом Report сообщили из пресс-службы НАНА.

Данный вопрос был поднят на прошедшем 20 апреля очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана. На заседании академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что срок полномочий директоров большинства научных учреждений НАНА истек.

Президиум НАНА принял решение о проведении соответствующих выборов.

Согласно постановлению, выборы будут организованы в соответствии с "Положением о научно-исследовательском институте НАНА и равном ему по статусу научном учреждении" и "Правилами проведения выборов на должность руководителя научно-исследовательского института НАНА и равного ему по статусу научного учреждения".

Отметим, что в СМИ будет опубликовано связанное с выборами объявление.