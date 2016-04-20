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    ​В большинстве институтов НАНА срок полномочий директоров истек

    В научных учреждениях состоятся выборы директоров

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В научных учреждениях Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы директоров.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы НАНА.

    Данный вопрос был поднят на прошедшем 20 апреля очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана. На заседании академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что срок полномочий директоров большинства научных учреждений НАНА истек.

    Президиум НАНА принял решение о проведении соответствующих выборов.

    Согласно постановлению, выборы будут организованы в соответствии с "Положением о научно-исследовательском институте НАНА и равном ему по статусу научном учреждении" и "Правилами проведения выборов на должность руководителя научно-исследовательского института НАНА и равного ему по статусу научного учреждения".

    Отметим, что в СМИ будет опубликовано связанное с выборами объявление.

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