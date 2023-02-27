В ближайшие три дня Землю накроет магнитный шторм

С сегодняшнего дня и по 1 марта Землю накроет магнитная буря.

С сегодняшнего дня и по 1 марта Землю накроет магнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

Корональный выброс массы (Coronal mass ejection – CME), вызванный вспышками на поверхности Солнца 24-25 февраля, достигнет Земли 27 февраля, а его воздействие продлится до 28 февраля.

Интенсивность геомагнитной бури 27 февраля достигнет уровня G2 (средняя магнитная буря), она продолжится до 1 марта, в некоторые часы поднимаясь до уровня G3 (сильная).

Геомагнитная буря может вызвать чувство дискомфорта у входящих в группу риска хронических больных, пожилых людей и детей.

Метеочувствительным людям рекомендуется принимать профилактические меры по рекомендации врачей.