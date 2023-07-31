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В ближайшие два дня ожидается геомагнитная буря

В ближайшие два дня ожидается геомагнитная буря 1 и 2 августа ожидается магнитная буря уровня G1-G2.
Наука и образование
31 июля 2023 г. 15:01
В ближайшие два дня ожидается геомагнитная буря

1 и 2 августа ожидается магнитная буря уровня G1-G2.

Об этом Report сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Геомагнитное поле в течение дня будет нестабильным из-за влияния потока высокоскоростных частиц, а в результате выбросов, наблюдавшихся 28 июля, 1-2 августа ожидается магнитная буря уровня G1-G2.

Поскольку 29-30 июля также были зарегистрированы частично направленные на Землю корональные выбросы массы, в течение недели есть вероятность повторной активации геомагнитного поля.

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