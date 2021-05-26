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В ближайшие дни начнется прием документов в вузы

В ближайшие дни начнется прием документов в вузы Пять категорий граждан Азербайджана смогут принять участие на экзаменах за счет госбюджета
Наука и образование
26 мая 2021 г. 11:34
В ближайшие дни начнется прием документов в вузы
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"В ближайшие дни начнется прием заявлений в связи с приемом студентов в высшие и средние специальные учебные заведения”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге 26 мая заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Пять категорий граждан Азербайджана смогут принять участие на экзаменах за счет госбюджета:

- Дети лиц, имеющих инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики;

- члены семьи шехида;

- дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки;

- лица, имеющие статус вынужденных переселенцев;

- Лица, в отношении которых установлена инвалидность I и II степени, в том числе дети с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 18 лет.

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