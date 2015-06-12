В ближайшие дни будут обнародованы результаты очередных выпускных экзаменов

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 11 июня провела централизованные выпускные экзамены для учащихся выпускных классов (9-х и 11-х) средних общеобразовательных школ ряда районов и городов республики, в том числе Нахчывана, Гобустана, Агджабеди, Агдама, Зардаба, Барды, Тартара, Гёйчая, Уджара, Кюрдамира, Агдаша, Евлаха, Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Губы, Шабрани, Гусара, Хачмаза, Хызы, Сиязани, а также районов Кянгярли, Бабек, Ордубад, Садарак, Джульфа, Шарур и Шахбуз Нахчыванской автономной республики.

Как сообщили Report в ГКПС, выпускной экзамен для учеников 9-х классов начался в 10:00 и длился 2 часа, а для 11-х классов - 15:00 и длился 2 часа 45 минут.

"Для управления экзаменационного процесса в комиссии функционирует оперативный штаб. Во всех центрах созданы все необходимые экзаменационные условия для учащихся и процесс проведен согласно инструкции", - сообщили в ГКПС,

В настоящее время в комиссии идет обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.