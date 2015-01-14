В ближайшее время приступят к строительству поликлиники НАНА

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Работа с молодыми кадрами в Азербайджане была успешной. Нынешняя азербайджанская наука и молодежь отличаются от прежней".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

По его словам, в азербайджанской науке происходит процесс старения: "Однако есть надежда, что молодежь готова их заменить. Если появляется армия молодых ученых, это означает, что они смогут пользоваться наукой в глобальном масштабе".

А.Ализаде заявил о подготовке проекта давно ожидаемой поликлиники Академии: "В случае завершения разработки проекта в ближайшие дни, то есть в январе-феврале, к строительству поликлиники приступят сразу же".

Президент НАНА также рассказал о проведении работ, направленных на обновление Устава Академии: "Сегодня нужно поработать над новыми штатными единицами".

По словам А.Ализаде, строительство городка для ученых предусматривается завершить в этом году.