В Билясуваре, Бейлягане, Имишли, Нефтчале и Саатлы соберут школы модульного типа - СПИСОК

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Билясуварском, Бейляганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах.
Как сообщает Report, в целях сборки 12 школ модульного типа на 824 ученических места в Билясуварском, Бейляганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах (список прилагается) из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 4 172 000 манатов.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
|Порядковый номер
|Названия учебных заведений
|Выделенные средства
|1
|Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Муганкенд Билясуварского района
|390 000
|2
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Мирзагурбанлы Нефтчалинского района
|315 000
|3
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Гарагашлы Нефтчалинского района
|315 000
|4
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест имени Эльдара Рахманова села Ашагы Сурра Нефтчалинского района
|315 000
|5
|Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест имени Ровшана Бабева села Холтезекенд Нефтчалинского района
|390 000
|6
|Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Холгарагашлы Нефтчалинского района
|390 000
|7
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Газахбереси Нефтчалинского района
|315 000
|8
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Пиреббе Нефтчалинского района
|262 000
|9
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Мурадханлы Имишлинского района
|315 000
|10
|Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест номер 1 города Саатлы
|315 000
|11
|Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Ахмедли Бейляганского района
|425 000
|12
Сборка полной средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Гедекляр Бейляганского района
|425 000
|Всего
|4 172 000
News DepartmentАвтор новости
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