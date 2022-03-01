В БГУ выбраны новые заведующие кафедрами

В Бакинском государственном университете (БГУ) завершились выборы заведующих кафедр, по итогам которых в 50 кафедр выбраны новые заведующие.

В Бакинском государственном университете (БГУ) завершились выборы заведующих кафедр, по итогам которых в 50 кафедр выбраны новые заведующие.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила заведующая отделом по связям с общественностью и информации БГУ Кямаля Гулиева.

Выборы проводились путем голосования в соответствии с "Правилами замещения должностей заведующего кафедрой, декана и заместителя декана в высших учебных заведениях", утвержденных решением № 5/5 от 15 ноября 2017 года Коллегии Министерства образования Азербайджана.