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В БГУ прошел "День выпускника" для более 6 тысяч студентов

В БГУ прошел "День выпускника" для более 6 тысяч студентов В Национальной гимнастической арене состоялся День выпускника Бакинского государственного университета (БГУ).
Наука и образование
25 июня 2025 г. 20:44
В БГУ прошел День выпускника для более 6 тысяч студентов

В Национальной гимнастической арене состоялся "День выпускника" Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после чего была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за свободу Родины.

Затем участникам был показан видеоролик о БГУ.

Ректор университета Эльчин Бабаев поздравил выпускников с окончанием обучения и пожелал им успехов:

"Более 6 тысяч наших студентов, успешно завершивших высшее образование, выпускаются из университета. Сегодня молодежь, получившая диплом, активно участвует в масштабных восстановительных и строительных работах по всей стране, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре. Среди них немало выпускников БГУ, и мы гордимся каждым из них", - отметил ректор.

Он также подчеркнул, что университет, начавший свою деятельность 106 лет назад с 2 факультетами и 44 преподавателями, сегодня включает 16 факультетов, где обучаются свыше 25 000 студентов и работают 1 500 преподавателей. В структуру БГУ входят 120 кафедр, 2 научно-исследовательских института, 6 исследовательских центров, 5 музеев, Газахский филиал, колледжи и лицей "Молодые таланты". Подготовка специалистов осуществляется по 75 программам бакалавриата и 243 специализациям магистратуры.

В рамках мероприятия выпускникам с высоким Общим показателем успеваемости (ОПУ) и отличившимся особой активностью были вручены сертификаты и подарки.

Праздник завершился концертной программой с участием студентов БГУ, которые исполнили гимн своего университета.

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Версия на азербайджанском языке BDU-nun 6 mindən çox tələbəsi üçün "Məzun günü" keçirilib - YENİLƏNİB

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