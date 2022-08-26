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В БГУ прокомментировали расторжение контракта с некоторыми преподавателями

В БГУ прокомментировали расторжение контракта с некоторыми преподавателями "Поскольку профессорско-преподавательский состав является выборным, в соответствии с законодательством для преподавания соответствующих дисциплин на кафедрах необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, руководящих работников с высоким науч
Наука и образование
26 августа 2022 г. 01:16
В БГУ прокомментировали расторжение контракта с некоторыми преподавателями

"Поскольку профессорско-преподавательский состав является выборным, в соответствии с законодательством для преподавания соответствующих дисциплин на кафедрах необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, руководящих работников с высоким научным авторитетом, они привлекаются к учебному процессу в порядке замещения или в почасовом порядке".

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Бакинского государственного университета Кямаля Гулиева.

По ее словам, поскольку эти контракты, естественно, также являются срочными контрактами, в конце учебного года они прекращаются в соответствии с законодательством, а в следующем учебном году, при необходимости, заключаются новые контракты:

"Это также процедура, которая постоянно применяется во всех высших учебных заведениях в течение многих лет".

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