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В БГУ откроются новые специальности и специализации

В БГУ откроются новые специальности и специализации В 2024/2025 учебном году в Бакинском государственном университете (БГУ) откроются новые специальности и специализации в бакалавриате и магистратуре.
Наука и образование
14 июня 2024 г. 13:44
В БГУ откроются новые специальности и специализации

В 2024/2025 учебном году в Бакинском государственном университете (БГУ) откроются новые специальности и специализации в бакалавриате и магистратуре.

Как сообщили Report в БГУ, с нового учебного года в БГУ впервые начнется подготовка кадров в бакалавриате по специальности "Экологическая инженерия“.

В магистратуре откроются 7 новых специализаций. Это специализации ”Методика и методология коррекционного обучения", "Страноведение (по Казахстану)", "Страноведение (по Узбекистану)", "Экспертиза и маркетинг продовольственных товаров", "Городской кадастр", "Аквакультура", "Культурное право".

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Версия на азербайджанском языке BDU-da yeni ixtisas və ixtisaslaşmalar açılacaq

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