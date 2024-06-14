В БГУ откроются новые специальности и специализации

В 2024/2025 учебном году в Бакинском государственном университете (БГУ) откроются новые специальности и специализации в бакалавриате и магистратуре.

В 2024/2025 учебном году в Бакинском государственном университете (БГУ) откроются новые специальности и специализации в бакалавриате и магистратуре.

Как сообщили Report в БГУ, с нового учебного года в БГУ впервые начнется подготовка кадров в бакалавриате по специальности "Экологическая инженерия“.

В магистратуре откроются 7 новых специализаций. Это специализации ”Методика и методология коррекционного обучения", "Страноведение (по Казахстану)", "Страноведение (по Узбекистану)", "Экспертиза и маркетинг продовольственных товаров", "Городской кадастр", "Аквакультура", "Культурное право".