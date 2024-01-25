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В БГУ обсудили перспективы сотрудничества научных сообществ Азербайджана и Узбекистана

В БГУ обсудили перспективы сотрудничества научных сообществ Азербайджана и Узбекистана В рамках Дней науки и культуры Узбекистана в Азербайджане в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с научной общественностью этой страны.
Наука и образование
25 января 2024 г. 10:52
В БГУ обсудили перспективы сотрудничества научных сообществ Азербайджана и Узбекистана

В рамках Дней науки и культуры Узбекистана в Азербайджане в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с научной общественностью этой страны.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, первый заместитель председателя Законодательной палаты Верховного Меджлиса этой страны и другие гости.

На открытии мероприятия с приветственной речью выступил ректор университета Эльчин Бабаев.

"Бакинский государственный университет готов поддержать важный диалог между научным сообществом Азербайджана и Узбекистана. Азербайджано- узбекские отношения, вступив в новый этап развития, стали образцом успешного экономического сотрудничества, что привело к укреплению научных связей между двумя странам",- сказал он.

По словам ректора, ключевым событием в сотрудничестве между странами стала инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули.

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