В БГУ будет создан Совет общественного контроля и рекомендаций

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Ученый совет Бакинского государственного университета (БГУ) в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии", принял решение о создании при ректорате Совета общественного контроля и рекомендаций, и утвердил его Положение. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БГУ, целью создания структуры является рецензирование и подготовка предложений по стратегии развития университета и формированию перспективных планов, для оказания влияния на конкурентоспособность на национальном и международном рынке общеобразовательных услуг, по развитию форм общественного управления, по улучшению деятельности БГУ в области образования, науки и инноваций. Совет общественного контроля и рекомендаций БГУ будет также вырабатывать предложения по привлечению заинтересованных сторон к участию в управлении университетом, организации эффективной взаимосвязи между университетом и общественностью, обеспечению гласности и прозрачности в работе вуза, улучшению деятельности и защите прав его сотрудников и обучающихся.

Основными задачами Совета являются оказание помощи стратегии развития БГУ и разработке программ, развитию вуза в области международного, образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества.

Совет призван также помочь сотрудничеству БГУ с государственными, общественными и бизнес-структурами, пропаганде деятельности вуза в области науки, образования и в других общественно полезных областях, оценке эффективности использования интеллектуальных и физических ресурсов вуза.