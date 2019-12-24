​В БГУ будет открыт Индийский культурный центр

Посол Индии в Азербайджане Ванлалвавна Бавитлунг посетил Бакинский государственный университет (БГУ). Как сообщает Report , ректор Эльчин Бабаев, поприветствовал гостя, проинформировал его о вузе, отметил международные связи БГУ.

Посол Ванлалвавна Бавитлунг, поблагодарив за теплый прием, коснулся установления связей с индийскими университетами и исследовательскими центрами.

В ходе встречи обсуждены вопросы обмена студентами и преподавателями, создания лабораторий совместно с научно-исследовательскими институтами Индии, открытия Индийского культурного центра в БГУ, проведения дней национальной культуры этой страны, фестивалей, демонстрации фильмов, организации выставок.