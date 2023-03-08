В бассейне Куры найдены образцы материально-культурного наследия средневековья

В бассейне Куры найдены образцы материально-культурного наследия средневековья.

В бассейне Куры найдены образцы материально-культурного наследия средневековья.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате обмеления участка бассейна Куры, протекающего между городом Сальяном и селом Шоркенд Нефтчалинского района, были обнаружены образцы материально-культурного наследия средневековья.

Найдены кувшины с одной и двумя ручками, глазурованная и неглазурованная керамика и около 100 других предметов домашнего обихода. Предполагается, что находки относятся к средневековью.

Об этом уже проинформировано Сальянское региональное управление Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

После того, как исторические находки будут запротоколированы и переданы в Нефтчалинский историко-краеведческий музей, будут проведены исследовательские работы.

Отметим, что в апреле прошлого года на берегу реки Куры в населенных пунктах Джанган, Пирабба и Бала Сурра Нефтчалинского района были обнаружены кувшинные захоронения.