В Баку завершены экстернатные экзамены

В Баку завершились промежуточные экстернатные экзамены для лиц, не получившие в предыдущие годы общего среднего (IX классов) и полного среднего (XI классов) образования.

В Баку завершились промежуточные экстернатные экзамены для лиц, не получившие в предыдущие годы общего среднего (IX классов) и полного среднего (XI классов) образования.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

На экзамене, организованном в столичной средней школе № 258, экстерны сдали экзамены по 11 предметам (родной язык, литература, математика, химия, физика, информатика, история Азербайджана, всеобщая история, биология, география и иностранный язык). Лица, получившие образование на русском языке, дополнительно сдали еще 1 предмет (азербайджанский язык).

Экстернатная форма обучения направлена на создание условий для лиц, которые по различным причинам не смогли завершить общее среднее и полное среднее образование, сдать выпускной экзамен по этим уровням и получить соответствующий документ. Лица, успешно сдавшие экстернат, будут иметь право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем среднем и полном среднем образовании.