​В Баку заменены директора 24-х школ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В этом месяце в 24-х столичных и 104-х районных общеобразовательных школах произошли новые назначения на должность директора.

Как сообщили Report в министерстве образования, до марта этого года, за исключением города Баку, в 229-ти школах городов и районов республики произошли новые назначения на указанную должность.

Как заявили в министерстве, за последний год в 357 общеобразовательных школах страны назначили новых директоров: "Уже два года организовываются тренинги для занимающих руководящие посты в общеобразовательных школах страны лиц и граждан, желающих работать в данной системе. Производится также итоговая оценка тренингов".

В связи с завершением тренингов сегодня в министерстве прошла встреча с новоназначенными директорами столичных школ.

Выступивший министр образования Микаил Джаббаров отметил, что от новоназначенных директоров школ ждут прозрачной атмосферы образования, новых инициатив, усвоения навыков управления и осознания роли школы как важного звена общества: "Для этого необходимо точное определение стоящих перед школой целей. Основная цель проводимых в сфере образования коренных реформ заключается в повышении знаний, навыков и профессионализма воспитанников учебных заведений. Получение с помощью новшеств и проводимых реформ результата непосредственно зависит от деятельности директоров школ. Воспитать здорового гражданина в нездоровом обществе невозможно. Мы должны воспитать достойных граждан. Мнение получающих образование лиц, родителей и общества в целом формируется в результате вашей деятельности".

Министр отметил об улучшении академических показателей в сфере образования за последние 3 года и значительном росте среднего балла при приеме в вузы: "Это - результат внимания, оказываемого нами учебным показателям. Мы должны не только готовить школьников к получению высшего образования, но и подготовить их к жизни и воспитать как граждан. Сейчас наша самая главная проблема заключается во включении как в учебный, так и во внеклассный процесс вопроса, связанного с оккупированными азербайджанскими территориями".

Отметим, что в 2014-2015 учебном году министерство образования при содействии Азербайджанского государственного экономического университета, Университета Кавказ, Университета Хазар и ЮНИСЕФ провело тренинги для 162 директоров общеобразовательных школ и лиц, планирующих занять эту должность в будущем.