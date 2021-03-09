В Баку закрытая из-за коронавируса школа вернулась к очным занятиям

В общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава

Сегодня, 9 марта, в столичной полной средней школе №106 восстановлена традиционная форма обучения.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, карантинный период, установленный для школы Центром гигиены и эпидемиологии, завершен.

В полной средней школе №106 тест на COVİD-19 показал положительный результат у 2 лаборантов, руководителя детского объединения и замдиректора, вследствие чего обучение в школе временно было продолжено в дистанционной форме.

В настоящее время учебный и учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях организуется в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане в период особого карантинного режима", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров.

Для более надежной защиты учащихся и педагогического состава школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил.

Для восстановления нормальной учебной среды в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в процессе вакцинации.