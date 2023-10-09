В Баку впервые проходит международная конференция по медицинскому образованию

В Баку проходит церемония открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию.

В Баку проходит церемония открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Министерством здравоохранения, Азербайджанским медицинским университетом и пакистанским Международным университетом Рифа, принимают участие специалисты в области медицинского образования из более чем 20 стран мира.

На конференции, которая продлится до 10 октября, будут представлены доклады более 30 известных мировых экспертов. Также будут рассмотрены передовые подходы и практики к медицинскому образованию.

Отметим, Международная конференция по медицинскому образованию проходит в Азербайджане впервые. В предыдущие годы престижное мероприятие было организовано в ОАЭ, Маврикии, Турции, Канаде и Пакистане.