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В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа

В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа В Баку в полной средней школе №245, перешедшей на дистанционное обучение из-за коронавируса, возобновлены очные занятия.
Наука и образование
29 октября 2021 г. 10:40
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа

В Баку в полной средней школе №245, перешедшей на дистанционное обучение из-за коронавируса, возобновлены очные занятия.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, 14-дневный карантинный период, установленный для школьного контингента Центром гигиены и эпидемиологии, завершился 29 октября.

Отмечается, что с целью более надежной защиты учеников и педагогического коллектива от инфекции COVID-19 в учебных заведениях серьезно соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda koronavirusa görə bağlanan məktəb açılıb

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