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В Баку ведется строительство и капремонт девяти школ

В Баку ведется строительство и капремонт девяти школ В девяти учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.
Наука и образование
31 июля 2024 г. 11:50
В Баку ведется строительство и капремонт девяти школ

В девяти учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Отмечается, что в Баку продолжается строительство дополнительного корпуса для полной средней школы № 313, капитальный ремонт основного корпуса, снос и реконструкция школ № 57, 68, 141, 151, капитальный ремонт школ № 59 и 324, детского сада № 328 и Республиканского специализированного детского дома-детского сада для детей с нарушениями слуха.

Также во всех необходимых учебных заведениях проводятся текущие ремонтные и инженерно-коммуникационные работы.

Строительные и ремонтно-восстановительные работы в школах Баку планируется завершить в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda doqquz məktəbdə tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır

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