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В Баку в XII классах обучается более 130 учеников

В Баку в XII классах обучается более 130 учеников В ведомстве Управления образования города Баку находятся 318 школ, из которых 310 общеобразовательные школы, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочные вечерние школы, а также 5 детско-молодежных центров развития.
Наука и образование
21 декабря 2021 г. 10:26
В Баку в XII классах обучается более 130 учеников
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В ведомстве Управления образования города Баку находятся 318 школ, из которых 310 общеобразовательные школы, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочные вечерние школы, а также 5 детско-молодежных центров развития.

Как сообщили Report в Управлении, в подведомственных управлению школах воспитанием и обучением 467 722 учащихся занимаются 28 226 учителей.

По информации, в I классах подведомственных управлению общеобразовательных школ учатся 46 479, IX классах - 35 452, XI классах - 23 677, XII классах - 134 учащихся (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda XII sinifdə təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

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