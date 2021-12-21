В Баку в XII классах обучается более 130 учеников

В ведомстве Управления образования города Баку находятся 318 школ, из которых 310 общеобразовательные школы, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочные вечерние школы, а также 5 детско-молодежных центров развития.

В ведомстве Управления образования города Баку находятся 318 школ, из которых 310 общеобразовательные школы, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочные вечерние школы, а также 5 детско-молодежных центров развития.

Как сообщили Report в Управлении, в подведомственных управлению школах воспитанием и обучением 467 722 учащихся занимаются 28 226 учителей.

По информации, в I классах подведомственных управлению общеобразовательных школ учатся 46 479, IX классах - 35 452, XI классах - 23 677, XII классах - 134 учащихся (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы).