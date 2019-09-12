В Баку в следующем году откроется филиал российского университета

"У нас много студентов из стран СНГ, в том числе из Азербайджана. За эти годы я увидел, что дети с ограниченными возможностями очень хотят быть рядом с родителями и, появилась идея открыть филиал в Азербайджане".

Об этом российскому бюро Report заявил ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов.

"В 2016 году, вместе с министром образования и науки Ольгой Васильевой мы были на приёме у президента Азербайджанской Республики. Было дано согласие на открытие филиала. Сейчас уже начался, можно сказать, последний этап. 26 cентября в Баку пройдёт заседание Межправительственной комиссии, где будет подписан договор между Паралимпийский комитетом Азербайджанской Республики и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом об открытии филиала на площадке Олимпийского комитета АР.

На первом этапе открытия нам будет предоставлено офисное помещение для администрирования филиала нашего комитета. Думаю, в следующем году мы уже осуществим полноценный первый набор студентов в Азербайджане" - сказал ректор.

Игбал Рустамов