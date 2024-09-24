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В Баку в октябре пройдет Международный фестиваль "Зеленый STEAM Азербайджан"

В Баку в октябре пройдет Международный фестиваль "Зеленый STEAM Азербайджан" 24-25 октября в Бакинском Экспо-центре при организации проекта "STEAM Азербайджан" и поддержке Министерства науки и образования Азербайджана пройдет 4-й международный фестиваль "Зеленый STEAM Азербайджан".
Наука и образование
24 сентября 2024 г. 10:31
В Баку в октябре пройдет Международный фестиваль Зеленый STEAM Азербайджан

24-25 октября в Бакинском Экспо-центре при организации проекта "STEAM Азербайджан" и поддержке Министерства науки и образования Азербайджана пройдет 4-й международный фестиваль "Зеленый STEAM Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, мероприятие посвящено продвижению STEAM-образования, "зеленым" инновациям и подготовке к COP29.

В связи с проведением в Азербайджане COP29 и объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", фестиваль призван стимулировать разработку инновационных решений и проектов на основе STEAM-подхода по оздоровлению окружающей среды, эффективному использованию водных ресурсов и альтернативных источников энергии.

Фестиваль "STEAM Азербайджан" (SAF 2024), который пройдет уже в 4-й раз, включает соревнования в 8 категориях (H2 Grand Prix PRO, FlyTech, CubeSaT, VEX IQ Competition, VEX Robotics Competition, VidX, Engineers of Future, Green initiatives и Green Coding) и 1 выставку-конкурс "Зеленые инициативы".

В фестивале примут участие как местные команды, так и представители Турции, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Чехии, Словакии, США и других стран.

Напомним, что образовательный метод STEAM представляет собой интегрированное преподавание 5 ключевых дисциплин: науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering), искусства (Art) и математики (Math).

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Версия на английском языке Baku to host international "Green STEAM Azerbaijan" festival
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Beynəlxalq Yaşıl STEAM Azərbaycan Festivalı keçiriləcək

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