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В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура

В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура 23 сентября у троих учеников и одного учителя при входе в школу была выявлена высокая температура.
Наука и образование
24 сентября 2021 г. 16:26
В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура
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23 сентября у троих учеников и одного учителя при входе в школу была выявлена высокая температура.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что шестерых учеников изолировали от одноклассников в специально отведенных комнатах.

Отмечается, что учебный процесс в учебных заведениях организован в соответствии с установленными правилами: "Учреждения образования обеспечены средствами защиты от вируса, дезинфицирующими средствами и приборами для измерения температуры.

В то же время во дворах школ установлены информационные таблички о необходимости соблюдения мер социального дистанцирования. В общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении управления, регулярно проводятся дезинфекционные работы, измеряется температура тела всех учеников при входе в школу".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 3 şagird və 1 müəllimdə yüksək temperatur qeydə alınıb

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