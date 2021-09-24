В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура

23 сентября у троих учеников и одного учителя при входе в школу была выявлена высокая температура.

23 сентября у троих учеников и одного учителя при входе в школу была выявлена высокая температура.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что шестерых учеников изолировали от одноклассников в специально отведенных комнатах.

Отмечается, что учебный процесс в учебных заведениях организован в соответствии с установленными правилами: "Учреждения образования обеспечены средствами защиты от вируса, дезинфицирующими средствами и приборами для измерения температуры.

В то же время во дворах школ установлены информационные таблички о необходимости соблюдения мер социального дистанцирования. В общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении управления, регулярно проводятся дезинфекционные работы, измеряется температура тела всех учеников при входе в школу".