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В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана проведет тестовый экзамен для 421 кандидата, желающего стать членом Коллегии.
Наука и образование
6 июля 2025 г. 06:14
В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана проведет тестовый экзамен для 421 кандидата, желающего стать членом Коллегии.

Как передает Report, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамен, который будет проведен посредством компьютеров в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (Баку, Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50, рядом с ТЮРКПА), начнется в 10:00 и продлится 3 часа.

Участники смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Кандидаты обязательно должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и оригинал удостоверения личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене кандидатам будет представлено 100 тестовых заданий в области законодательства. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на общий результат. Кандидаты, набравшие 60 и более баллов, будут допущены к следующему этапу.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyən 421 nəfər bu gün imtahan verəcək

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