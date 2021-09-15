В Баку свыше 28 тыс. работников образования привиты от коронавируса

В Баку около 80% работников образования, 28 662 человека, вакцинированы от COVID-19.

В Баку около 80% работников образования, 28 662 человека, вакцинированы от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Она отметила, что для организации очных занятий в условиях пандемии перед руководством школ и учителями стоят важные задачи с точки зрения здоровья и безопасности учащихся: "Если мы хотим видеть проведение очных занятий в школах, если мы хотим, чтобы наши дети учились в безопасной среде, то должны быть полностью вовлечены в процесс вакцинации".