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В Баку свыше 28 тыс. работников образования привиты от коронавируса

В Баку свыше 28 тыс. работников образования привиты от коронавируса В Баку около 80% работников образования, 28 662 человека, вакцинированы от COVID-19.
Наука и образование
15 сентября 2021 г. 11:39
В Баку свыше 28 тыс. работников образования привиты от коронавируса

В Баку около 80% работников образования, 28 662 человека, вакцинированы от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Она отметила, что для организации очных занятий в условиях пандемии перед руководством школ и учителями стоят важные задачи с точки зрения здоровья и безопасности учащихся: "Если мы хотим видеть проведение очных занятий в школах, если мы хотим, чтобы наши дети учились в безопасной среде, то должны быть полностью вовлечены в процесс вакцинации".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda peyvənd olunan təhsil işçilərinin sayı açıqlanıb

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