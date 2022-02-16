В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством MİQ

"В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством конкурса по приему учителей на работу (MİQ)".

"В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством конкурса по приему учителей на работу (MİQ)".

Как передает Report, об этом заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров заявил, рассказывая о новшествах в порядке приема на работу и перевода учителей.

По его словам, в этом году процесс перевода учителей также планируется начать с июня: "В первую очередь на этапе вакансий преимущество будет отдаваться работающим на постоянной основе и членам семей шехидов. На следующем этапе смогут участвовать кандидаты из другой категории. Перевод учителей по Баку, Сумгайыту и Абшерону будет осуществляться посредством MİQ, а по другим регионам – в открытой форме".

"Деятельность учителей, в отношении которых применяются поощрительные меры, всегда находится в центре внимания. Среди них при переводе результаты учителей, непрерывно работающих в течение 3 лет, будут рассчитываться по коэффициенту 1,05, а работающих более 5 лет - по коэффициенту 1,1", - отметил Э.Багиров.