О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством MİQ

В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством MİQ "В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством конкурса по приему учителей на работу (MİQ)".
Наука и образование
16 февраля 2022 г. 11:58
В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством MİQ

"В Баку, Сумгайыте и Абшероне перевод учителей будет осуществляться посредством конкурса по приему учителей на работу (MİQ)".

Как передает Report, об этом заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров заявил, рассказывая о новшествах в порядке приема на работу и перевода учителей.

По его словам, в этом году процесс перевода учителей также планируется начать с июня: "В первую очередь на этапе вакансий преимущество будет отдаваться работающим на постоянной основе и членам семей шехидов. На следующем этапе смогут участвовать кандидаты из другой категории. Перевод учителей по Баку, Сумгайыту и Абшерону будет осуществляться посредством MİQ, а по другим регионам – в открытой форме".

"Деятельность учителей, в отношении которых применяются поощрительные меры, всегда находится в центре внимания. Среди них при переводе результаты учителей, непрерывно работающих в течение 3 лет, будут рассчитываться по коэффициенту 1,05, а работающих более 5 лет - по коэффициенту 1,1", - отметил Э.Багиров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə müəllimlərin yerdəyişməsi MİQ vasitəsilə həyata keçiriləcək

Самое читаемое

В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
11 февраля 2022 г. 11:45
Исмаил Гусейнов: Объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном неудовлетворительный
Исмаил Гусейнов: Объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном неудовлетворительный
9 февраля 2022 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi