В Баку строится 8 новых школьных зданий

В 7 общеобразовательных учебных заведениях, находящихся на балансе Управления образования города Баку, выполняются строительные работы и капитальный ремонт.

В 7 общеобразовательных учебных заведениях, находящихся на балансе Управления образования города Баку, выполняются строительные работы и капитальный ремонт.

Как сообщили Report в Управлении образования, строятся 8 новых школьных зданий. Из них строительство 5-ти уже завершено. В настоящее время продолжается строительство после демонтажа полной средней школы №205, капитальный ремонт старых корпусов и строительство нового корпуса полных средних школ № 71 и 307, капитальный ремонт и восстановительно-укрепительные работы в полной средней школе №320.

Кроме того, продолжается демонтаж старого корпуса полной средней школы №87, аварийных корпусов полных средних школ № 35 и 263.

Помимо того, выполняются ремонтные и инженерно-коммуникационные работы во всех учебных заведениях, где в этом есть необходимость.

Отметим, что в Азербайджане благодаря политике государства, служащей развитию школьной инфраструктуры и улучшению условий образования учащихся, абсолютное большинство учебных заведений реконструированы на уровне современных требований. Строительные и ремонтно-восстановительные работы в столичных школах планируется завершить в скором времени.