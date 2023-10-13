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В Баку стартует общереспубликанский конкурс знаний ”Гейдар Алиев и история Азербайджана"

В Баку стартует общереспубликанский конкурс знаний ”Гейдар Алиев и история Азербайджана" В Центре Гейдара Алиева 18 октября пройдет очередной общереспубликанский конкурс знаний.
Наука и образование
13 октября 2023 г. 10:20
В Баку стартует общереспубликанский конкурс знаний ”Гейдар Алиев и история Азербайджана

В Центре Гейдара Алиева 18 октября пройдет очередной общереспубликанский конкурс знаний.

Как сообщает Report, IX общереспубликанский конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана“ организован при поддержке Центра Гейдара Алиева, Министерства науки и образования.

Участники будут соревноваться по темам ”Детство и юность Гейдара Алиева“, ”Гейдар Алиев и годы независимости Азербайджана“, ”Гейдар Алиев и карабахские истины“, "Победный марш азербайджанской армии в Отечественной войне" и пр.

Каждое высшее учебное заведение на конкурсе будет представлено командой из 6 человек. Награды за I, II и III места будут вручены на основе оценки жюри.

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Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” ümumrespublika bilik yarışı keçiriləcək

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