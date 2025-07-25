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В Баку стартовала запись в детские сады на новый учебный год

В Баку стартовала запись в детские сады на новый учебный год В Баку стартовал процесс электронной записи в дошкольные образовательные учреждения на 2025/2026 учебный год.
Наука и образование
25 июля 2025 г. 11:56
В Баку стартовала запись в детские сады на новый учебный год

В Баку стартовал процесс электронной записи в дошкольные образовательные учреждения на 2025/2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

С 11:00 родители могут создать электронную очередь для зачисления детей в детские сады столицы. Очередь для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, активируется с 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 годов рождения - с 15:00.

Каждый родитель может выбрать до трех дошкольных учреждений. При наличии свободных мест очередь может быть преобразована в заявку не ранее чем через пять дней. После активации заявки документы необходимо представить в выбранное учреждение в течение семи дней, в противном случае заявка будет аннулирована.

Регистрация осуществляется на портале www.bq.edu.az. Очереди и заявки, созданные в прошлом учебном году, были перенесены в архив и не будут учитываться в текущем процессе приема.

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