В Баку стартовала запись в детские сады на новый учебный год

В Баку стартовал процесс электронной записи в дошкольные образовательные учреждения на 2025/2026 учебный год.

В Баку стартовал процесс электронной записи в дошкольные образовательные учреждения на 2025/2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

С 11:00 родители могут создать электронную очередь для зачисления детей в детские сады столицы. Очередь для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, активируется с 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 годов рождения - с 15:00.

Каждый родитель может выбрать до трех дошкольных учреждений. При наличии свободных мест очередь может быть преобразована в заявку не ранее чем через пять дней. После активации заявки документы необходимо представить в выбранное учреждение в течение семи дней, в противном случае заявка будет аннулирована.