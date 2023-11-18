В Баку стартовала выставка "Образование в Европе"

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане организовало выставку "Образование в Европе" для желающих получить образование в европейских вузах.

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане организовало выставку "Образование в Европе" для желающих учиться в европейских вузах.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выставки выступил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он отметил, что выставка организуется в Баку уже второй год подряд при поддержке представительства ЕС в Азербайджане, посольств стран-членов организации, а также престижных вузов ЕС:

"Образование является ключевым направлением сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Многие азербайджанцы уже получили образование в ЕС, и я надеюсь, что большинство из вас также присоединится к числу студентов европейских вузов. Призываем всех присутствующих подробно изучить сферу высшего образования Европейского Союза, где имеется множество учебных заведений и исследовательских программ мирового уровня. Европейские вузы открыты для студентов из Азербайджана и многих других стран. Обучение в одной из стран ЕС позволит студентам не только получить качественное высшее образование, но и возможность путешествовать и приобрести новых друзей".

На мероприятии также приняли участие послы стран-членов Европейского союза.

Выставка "Образование в Европе" является одним из мероприятий, проводимых в рамках инициативы "Европейский год навыков".

Европейский союз объявил 2023 год "Европейским годом навыков". Его цель - обратить внимание на важность обучения современным навыкам и совершенствование профессионального образования, что поможет компаниям в ЕС и других странах решить острую проблему нехватки кадров.

Выставка "Образование в Европе" будет проходить в Баку 18 и 19 ноября.

Все заинтересованные в обучении в Европе могут зарегистрироваться и присоединиться к мероприятию на веб-сайте www.studyineu.az.