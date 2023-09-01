В Баку стартовала VI Олимпиада по робототехнике среди подростков и молодежи

В Баку состоялась церемония открытия VI Олимпиады по робототехнике среди подростков и молодежи.

В Баку состоялась церемония открытия VI Олимпиады по робототехнике среди подростков и молодежи, которая проходит на Национальной гимнастической арене с 1 по 3 сентября.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при сотрудничестве Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования, Министерства цифрового развития и транспорта, Всемирной ассоциации олимпиад по робототехнике и Азербайджанской академии робототехники и инженерии (AREA).

Подростки и молодежь в возрасте от 8 до 19 лет поборются за первенство в четырех категориях: Robomission, Robosports, Future Innovators, Future engineers.

Всего заявки на участие в олимпиаде подали 249 команд из 20 районов и городов республики.

Предварительно были проведены мониторинги уровня подготовки зарегистрированных команд. Право на участие в финальном этапе получили 160 команд.

Кроме того, члены команд, прошедших в финал, получили путевку в летний лагерь в Гусарском олимпийском спортивном комплексе.

Отметим, что команды-победители будут представлять Азербайджан на Всемирной олимпиаде по робототехнике, которая пройдет в Панаме с 7 по 9 ноября 2023 года.