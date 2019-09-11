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В Баку стартовала конференция работников образования

В Баку стартовала конференция работников образования

В Баку стартовала республиканская конференция работников образования. 

По сообщению Report, в мероприятии, проходящем в отеле "Bilgəh Beach", принимают участие министр образования Джейхун Байрамов, депутаты, ректоры вузов, заведующие районных (городских) отделов образования, директора общеобразовательных учреждений, учителя, а также эксперты в сфере образования. 

До начала конференции ее участники возложили венок на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, посетили Аллею почетного захоронения, почтив память героев, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь". 

Отметим, что в рамках конференции состоятся пленарные заседания и сессии.

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