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В Баку стартовал новый конкурс для учителей 

В Баку стартовал новый конкурс для учителей  На внутришкольном этапе конкурса будут выбраны три лучшие модели онлайн-уроков
Наука и образование
10 февраля 2021 г. 12:30
В Баку стартовал новый конкурс для учителей 

Стартовал конкурс "Онлайн-урок" для учителей общеобразовательных учреждений.

По сообщению Report, конкурс, организованный в соответствии с приказом Управления образования города Баку, заключается в распространении среди преподавателей теоретических и практических знаний об онлайн-уроках, проводимых в общеобразовательных учреждениях города Баку, изучении передового опыта, определении лучших моделей онлайн-занятий.

Конкурс, состоящий из двух этапов (внутришкольный и городской), будет организован по категориям: начальные и старшие классы.

На внутришкольном этапе конкурса будут выбраны три лучшие модели онлайн-уроков по каждому учебному заведению и отправлены на электронный адрес [email protected] На городском этапе конкурса, который планируется провести с 15 марта по 15 апреля, будут выбраны лучшие модели онлайн-уроков для школ.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlər üçün yeni müsabiqəyə start verilib

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