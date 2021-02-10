В Баку стартовал новый конкурс для учителей

На внутришкольном этапе конкурса будут выбраны три лучшие модели онлайн-уроков

Стартовал конкурс "Онлайн-урок" для учителей общеобразовательных учреждений.

По сообщению Report, конкурс, организованный в соответствии с приказом Управления образования города Баку, заключается в распространении среди преподавателей теоретических и практических знаний об онлайн-уроках, проводимых в общеобразовательных учреждениях города Баку, изучении передового опыта, определении лучших моделей онлайн-занятий.

Конкурс, состоящий из двух этапов (внутришкольный и городской), будет организован по категориям: начальные и старшие классы.

На внутришкольном этапе конкурса будут выбраны три лучшие модели онлайн-уроков по каждому учебному заведению и отправлены на электронный адрес [email protected] На городском этапе конкурса, который планируется провести с 15 марта по 15 апреля, будут выбраны лучшие модели онлайн-уроков для школ.