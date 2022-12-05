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В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан

В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан При поддержке Министерства науки и образования Азербайджана в Бакинском Экспо-центре стартовал “Международный фестиваль STEAM Азербайджан 2022” (SAF-2022).
Наука и образование
5 декабря 2022 г. 11:57
В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан

При поддержке Министерства науки и образования Азербайджана в Бакинском Экспо-центре стартовал “Международный фестиваль STEAM Азербайджан 2022” (SAF-2022).

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, депутаты и госчиновники.

Целью проведения фестиваля является продвижение STEAM-образования, развитие навыков XXI века среди учащихся, обнаружение и объединение творческих, разбирающихся в цифровых технологиях учащихся и студентов, а также изучение международного опыта в сфере инноваций и цифровизации.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting STEAM Azerbaijan Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalı başlayıb

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