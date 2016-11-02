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    В Баку специалисты из Азербайджана и Беларуси проведут семинар в области образования

    В связи с этим Баку посетит директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Беларуси

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет семинар для руководителей школьных учреждений Азербайджана.

    Как сообщает Report, в связи с этим в Баку прибудет рабочая группа во главе с директором Национального центра художественного творчества детей и молодежи Беларуси Надеждой Васильченко.

    На семинаре, который пройдет 14-17 ноября в Национальной академии наук Азербайджана, с участием азербайджанских и беларуских специалистов будет проведен обмен мнениями по инновационным методам обучения, организации работы вне школы и т.д.

    Кроме того, рабочая группа посетит Бакинский славянский университет и ознакомится с деятельностью Беларуского центра. Также беларуская делегация посетит Центр Гейдара Алиева.

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