В Баку специалисты из Азербайджана и Беларуси проведут семинар в области образования

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет семинар для руководителей школьных учреждений Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим в Баку прибудет рабочая группа во главе с директором Национального центра художественного творчества детей и молодежи Беларуси Надеждой Васильченко.

На семинаре, который пройдет 14-17 ноября в Национальной академии наук Азербайджана, с участием азербайджанских и беларуских специалистов будет проведен обмен мнениями по инновационным методам обучения, организации работы вне школы и т.д.

Кроме того, рабочая группа посетит Бакинский славянский университет и ознакомится с деятельностью Беларуского центра. Также беларуская делегация посетит Центр Гейдара Алиева.